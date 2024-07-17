На Львівщині зіткнулись маршрутка і вантажівка: 4 загиблих
Чотири людини загинули та ще сім постраждали у результаті масштабної ДТП у Львівській області.
Джерело: поліція Львівщини у Facebook
Деталі: ДТП сталась близько 10:10 на автодорозі "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів" в межах села Давидів, Львівського району.
За даними правоохоронців, зіткнулись маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів-Вибранівка" та автопоїзд "МАН", у результаті чого загинули водій автопоїзда та 3 пасажирів автобуса.
Водій та 6 пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження − їх доставили до лікарні, діагнози уточнюються.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.