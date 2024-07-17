На Львовщине столкнулись маршрутка и грузовик: 4 погибших

Четыре человека погибли и еще семь пострадали в результате масштабного ДТП во Львовской области.

Источник: полиция Львовщины в Facebook

Детали: ДТП произошло около 10:10 на автодороге "Мукачево − Ивано-Франковск − Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района.

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По данным правоохранителей, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Вибрановка" и автопоезд "МАН", в результате чего погибли водитель автопоезда и 3 пассажиров автобуса.

фото полиции

Водитель и 6 пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения − их доставили в больницу, диагнозы уточняются.

фото полиции

По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.