На Львовщине столкнулись маршрутка и грузовик: 4 погибших
Четыре человека погибли и еще семь пострадали в результате масштабного ДТП во Львовской области.
Источник: полиция Львовщины в Facebook
Детали: ДТП произошло около 10:10 на автодороге "Мукачево − Ивано-Франковск − Львов" в пределах села Давыдов, Львовского района.
По данным правоохранителей, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Вибрановка" и автопоезд "МАН", в результате чего погибли водитель автопоезда и 3 пассажиров автобуса.
Водитель и 6 пассажиров маршрутки, среди которых 4-летний мальчик, получили телесные повреждения − их доставили в больницу, диагнозы уточняются.
По данному факту начали уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.