Уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік з вдвічі меншою допомогою Україні

Уряд Німеччини після тривалих суперечок затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, в який заклали удвічі меншу суму на підтримку України, аніж на 2024 рік.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: Федеральний уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2025 рік, супроводжуваний заходами для стимулювання економіки, та передає його до Бундестагу.

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Заплановані витрати складають 480,6 млрд євро, із дотриманням максимального порогу витрат (так званого "боргового гальма"). Проте на 2024-2025 рік все одно закладають нові борги на понад 94 млрд євро. Нові запозичення у 2025 році складуть 43,8 млрд євро.

Бундестаг почне розгляд проєкту з вересня та очікувано затвердить додатковий бюджет на 2024 рік 8 листопада, а бюджет на 2025 рік – 29 листопада. До того часу у них можуть вносити зміни.

Проєкт передбачає збільшення видатків на оборону на 1,3 млрд – до понад 53 млрд євро. Це менше, ніж початково хотів міністр оборони Борис Пісторіус, який наполягав на 6 млрд євро, і ймовірно у парламенті ще будуть бурхливі дискусії щодо збільшення оборонних видатків.

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На додачу до власне оборонного бюджету, 22 млрд євро з фінансованого борговими коштами спецфонду передбачені на вдосконалення обладнання для Бундесверу.

На військову допомогу Україні закладають до 4 млрд євро, тоді як у бюджеті на 2024 рік було майже 8 млрд.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц кілька днів тому захистив досягнутий коаліцією компроміс щодо федерального бюджету на 2025 рік, попри критику з боку опозиції.