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Правительство Германии утвердило проект бюджета на 2025 год с вдвое меньшей помощью Украине

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 17 июля 2024, 14:55
Правительство Германии утвердило проект бюджета на 2025 год с вдвое меньшей помощью Украине
Иллюстративное фото: Getty Images

Правительство Германии после длительных споров утвердило проект бюджета на 2025 год, в который заложили вдвое меньшую сумму на поддержку Украины, чем на 2024 год.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel

Детали: Федеральное правительство Германии утвердило проект бюджета на 2025 год, сопровождаемый мерами по стимулированию экономики, и передает его в Бундестаг.

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Запланированные расходы составляют 480,6 млрд евро, с соблюдением максимального порога расходов (так называемого "долгового тормоза"). Однако на 2024-2025 год все равно закладывают новые долги на более 94 млрд евро. Новые заимствования в 2025 году составят 43,8 млрд евро.

Бундестаг начнет рассмотрение проекта с сентября и ожидаемо утвердит дополнительный бюджет на 2024 год 8 ноября, а бюджет на 2025 год – 29 ноября. К тому времени в них могут вносить изменения.

Проект предусматривает увеличение расходов на оборону на 1,3 млрд – до более 53 млрд евро. Это меньше, чем изначально хотел министр обороны Борис Писториус, который настаивал на 6 млрд евро, и вероятно в парламенте еще будут бурные дискуссии по увеличению оборонных расходов.

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В дополнение к собственно оборонному бюджету, 22 млрд евро из финансируемого долговыми средствами спецфонда предусмотрены на совершенствование оборудования для Бундесвера.

На военную помощь Украине закладывают до 4 млрд евро.

Канцлер Германии Олаф Шольц несколько дней назад защитил достигнутый коалицией компромисс по федеральному бюджету на 2025 год, несмотря на критику со стороны оппозиции.

Темы: Германиябюджет
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