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З полону РФ повернули 95 українських захисників, з них – 13 оборонців "Азовсталі"

Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 15:05
З полону РФ повернули 95 українських захисників, з них – 13 оборонців Азовсталі
фото ОП

Україна повернула з російського полону 95 своїх захисників.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Координаційний штаб із поводження з полоненими

Пряма мова: "Продовжуємо повертати наших людей додому. Ще 95 захисників звільнені з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники.

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Вдячний нашій команді, яка займається обмінами, та Об’єднаним Арабським Еміратам – за посередництво в цьому звільненні. Хоч би як складно це було, шукаємо кожного, хто може бути в полоні. Маємо повернути всіх".

 
фото Коордштабу

Деталі: Як уточнює Координаційний штаб, серед звільнених – 49 воїнів ЗСУ (в тому числі учасник "повітряного мосту", який добровільно зголосився на гвинтокрилі летіти на "Азовсталь", щоби допомогти заблокованим там підрозділам, та двоє з Повітряних сил), 21 нацгвардієць, 10 військових моряків, семеро з Сил територіальної оборони, п’ятеро прикордонників, двоє з Державної спеціальної служби транспорту і один оборонець із добровольчого формування територіальної громади.

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Усі звільнені цього разу – чоловіки: 88 рядових та сержантів, семеро офіцерів.

Серед хлопців, які отримали нарешті свободу, 23 людини боронили Маріуполь (з них тринадцятеро – оборонці "Азовсталі"), 41 воював на Донецькому напрямку, по дев’ятеро – на Луганському та Запорізькому, по троє – на Херсонському та Харківському. Один зі звільнених моряків на момент початку вторгнення перебував у Київській області та одразу приєднався до оборони свого селища від окупантів у складі Макарівської ТрО. Під час надання гуманітарної допомоги мешканцям місцевої громади потрапив у полон до російських військовослужбовців-бурятів.

Чимало українських бійців, які повертаються, потерпають від наслідків поранень та мають хронічні захворювання, які потребують тривалого лікування. Більшість з них знаходилася в полоні країни-агресорки з 2022 року. Також серед звільнених є оборонець, який вважався зниклим безвісти.

 
фото оп

Довідково: "Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі Координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей".

Теми: обмінполоненівійна
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