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Из плена РФ вернули 95 украинских бойцов: из них – 13 защитников "Азовстали"

Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 15:05
Из плена РФ вернули 95 украинских бойцов: из них – 13 защитников Азовстали
фото ОП

Украина вернула из российского плена 95 своих защитников.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Координационный штаб по обращению с пленными

Прямая речь: "Продолжаем возвращать наших людей домой. Еще 95 защитников освобождены из российского плена. Это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.

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Благодарен нашей команде, которая занимается обменами, и Объединенным Арабским Эмиратам - за посредничество в этом освобождении. Как бы сложно это ни было, ищем каждого, кто может быть в плену. Должны вернуть всех".

 
фото коордштаба

Детали: Как уточняет Координационный штаб, среди освобожденных - 49 воинов ВСУ (в том числе участник "воздушного моста", который добровольно вызвался на вертолете лететь на "Азовсталь", чтобы помочь заблокированным там подразделениям, и двое из Воздушных сил), 21 нацгвардеец, 10 военных моряков, семеро из Сил территориальной обороны, пятеро пограничников, двое из Государственной специальной службы транспорта и один защитник из добровольческого формирования территориальной громады.

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Все освобожденные на этот раз - мужчины: 88 рядовых и сержантов, семь офицеров.

Среди ребят, получивших наконец свободу, 23 человека защищали Мариуполь (из них тринадцать - защитники "Азовстали"), 41 воевал на Донецком направлении, по девять - на Луганском и Запорожском, по трое - на Херсонском и Харьковском. Один из освобожденных моряков на момент начала вторжения находился в Киевской области и сразу присоединился к обороне своего поселка от оккупантов в составе Макаровской ТрО. Во время оказания гуманитарной помощи жителям местной общины попал в плен к российским военнослужащим-бурятам.

Многие украинские бойцы, которые возвращаются, страдают от последствий ранений и имеют хронические заболевания, требующие длительного лечения. Большинство из них находились в плену страны-агрессора с 2022 года. Также среди освобожденных есть защитник, который считался пропавшим без вести.

 

фото оп

Справка: "С начала полномасштабного вторжения это уже 54-й обмен пленными. Всего из вражеской неволи Координационному штабу удалось вернуть 3405 человек".

Темы: обменпленныевойна
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