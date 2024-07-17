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На Херсонщині впроваджено особливий режим виїзду та в'їзду на територію області

Анастасія ПроцСереда, 17 липня 2024, 15:12
На Херсонщині впроваджено особливий режим виїзду та в'їзду на територію області
Ілюстративне фото: Getty Images

На Херсонщині, згідно з наказом коменданта, впроваджують особливий режим в'їзду та виїзду на територію області

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Згідно з наказом Коменданта Херсонської області від 28 березня 2024 року, впроваджено особливий режим в'їзду та виїзду на територію області".

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Деталі: В ОВА це пояснюють необхідністю належної організації та контролю пропускного режиму на блокпостах.

Зазначається, що рішення стосується як громадян України, так й іноземців та осіб без громадянства.

"Згідно з наказом "Повідомлення про пересування" слід надсилати на електронну пошту Комендатури Херсонської області: kherson.komendant@post.mil.gov.ua", — додали в ОВА.

Теми: Херсонська область
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