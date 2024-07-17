Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Франції затримали неонациста, який планував напасти на факелоносців під час Олімпіади

Христина БондарєваСереда, 17 липня 2024, 17:04
У Франції затримали неонациста, який планував напасти на факелоносців під час Олімпіади
Ілюстративне фото: Getty Images

У Франції антитерористичне управління поліції затримало 20-річного неонациста, якого підозрюють в  плануванні насильницьких дії під час проведення Олімпійських ігор у Парижі. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на BFMTV

Деталі: Чоловіка затримали 17 липня у його будинку в Кольмарі, що у департаменті Верхній Рейн. Його взяли під варту за розпорядженням антитерористичного управління поліції.

Реклама:

За даними телеканалу, ельзасець погрожував напасти на факелоносців, у тому числі на трансгендерну особу, та висловлював погрози на адресу народних обранців у телеграм-каналі під назвою "Французька арійська дивізія".

Його псевдонім у мережі, Panzer, перегукується з танками, які використовувала німецька армія під час Другої світової війни. У його будинку знайшли неонацистську літературу та предмети.

Французькі антитерористичні служби особливо стежать за екстремістськими рухами, які становлять загрозу Олімпійським іграм у Парижі, що пройдуть з 26 липня по 11 серпня.

ВІДЕО ДНЯ

На час проведення ігор у столиці Франції очікують близько 10 мільйонів відвідувачів і 10 тисяч спортсменів.

На початку липня французька поліція провела кілька арештів у зв'язку з терористичними погрозами на адресу майбутніх Олімпійських ігор в Парижі.

У Європі попереджали про потенційну терористичну загрозу, особливо напередодні Олімпійських ігор у Парижі в липні та під час цьогорічного чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: