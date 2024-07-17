Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Во Франции задержали неонациста, который планировал напасть на факелоносцев во время Олимпиады

Кристина БондареваСреда, 17 июля 2024, 17:04
Во Франции задержали неонациста, который планировал напасть на факелоносцев во время Олимпиады
Иллюстративное фото: Getty Images

Во Франции антитеррористическое управление полиции задержало 20-летнего неонациста, которого подозревают в планировании насильственных действия во время проведения Олимпийских игр в Париже.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV

Детали: Мужчину задержали 17 июля в его доме в Кольмаре, что в департаменте Верхний Рейн. Его взяли под стражу по распоряжению антитеррористического управления полиции.

Реклама:

По данным телеканала, эльзасец угрожал напасть на факелоносцев, в том числе на трансгендерную особу, и высказывал угрозы в адрес народных избранников в телеграм-канале под названием "Французская арийская дивизия".

Его псевдоним в сети, Panzer, перекликается с танками, которые использовала немецкая армия во время Второй мировой войны. В его доме нашли неонацистскую литературу и предметы.

Французские антитеррористические службы особенно следят за экстремистскими движениями, которые представляют угрозу Олимпийским играм в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

ВИДЕО ДНЯ

На время проведения игр в столице Франции ожидают около 10 миллионов посетителей и 10 тысяч спортсменов.

В начале июля французская полиция провела несколько арестов в связи с террористическими угрозами в адрес предстоящих Олимпийских игр в Париже.

В Европе предупреждали о потенциальной террористической угрозе, особенно накануне Олимпийских игр в Париже в июле и во время нынешнего чемпионата Европы по футболу в Германии.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности

Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично

Энергетики отменили 24 июля отключение света в дневные часы почти по всей стране

фотоВ Москве взорвали авто с топ-военным, ему оторвало ноги

фото, видео Горела конюшня, повреждены промышленное здание и 5 авто – последствия российского удара по Харькову

Министр обороны Польши: Украина не вступит в ЕС без решения "Волынского вопроса"

Все новости...
Последние новости
11:38
К ВСУ присоединились первые 7 женщин, которые отбывали наказание в тюрьме
11:31
видеоВ Киеве женщина выбросила кошку с балкона: животное выжило, но сильно травмировано
11:28
Нацбанк укрепил курс гривны: доллар и евро "просели"
11:09
Бубка и Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Игр-2024
11:06
Стефанчук говорит, что Рада не уходит на каникулы: Нардепы займутся другими видами деятельности
11:02
Сырский оценил потери россиян в войне, как три к одному
10:59
Сырский: Украинские дроны попали в около 200 объектов критической инфраструктуры в РФ
10:58
Из ремонта вывели еще один атомный блок: света станет больше
10:56
Сырский: Украина имеет план возвращения Крыма, и это реалистично
10:55
Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена
Все новости...
Реклама:
Реклама: