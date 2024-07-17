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ЄС попередньо схвалив надання Україні 4,22 млрд євро фінансової допомоги

Андрій Синявський, Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 18:06
ЄС попередньо схвалив надання Україні 4,22 млрд євро фінансової допомоги
ілюстративне фото Unsplash

Європейська комісія надала позитивну оцінку платежу у розмірі близько 4,2 млрд євро за програмою Ukraine Facility, спрямованою на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державного управління.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії

Деталі: За результатами оцінки платіжного запиту, поданого Україною 9 липня 2024 року, Єврокомісія дійшла висновку, що Київ задовільно виконав дев'ять індикаторів реформ. Це рішення ще має схвалити Рада ЄС.

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Ці реформи охоплюють управління державними фінансами, управління державними підприємствами, бізнес-середовище, енергетику та розмінування.

Це рішення доведе загальний обсяг фінансування, наданого Україні з боку ЄС з моменту запуску програми в березні цього року, до 12 мільярдів євро.

Що передувало: Нещодавно Україна підписала з ЄС угоду про гранти на 5,27 млрд євро.

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Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Наприкінці червня Україна отримала від Європейського Союзу транш фінансової підтримки у розмірі 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility.

Читайте також: Ukraine Facility: на що та на яких умовах будуть витрачені 50 млрд євро від ЄС.

Теми: ЄС
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