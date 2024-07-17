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ЕС предварительно одобрил предоставление Украине 4,22 млрд евро финансовой помощи

Андрей Синявский, Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 18:06
ЕС предварительно одобрил предоставление Украине 4,22 млрд евро финансовой помощи
иллюстративное фото Unsplash

Европейская комиссия дала положительную оценку платежу в размере около 4,2 млрд евро по программе Ukraine Facility, направленной на поддержку макрофинансовой стабильности Украины и функционирования ее государственного управления.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии

Детали: По результатам оценки платежного запроса, поданного Украиной 9 июля 2024 года, Еврокомиссия пришла к выводу, что Киев удовлетворительно выполнил девять индикаторов реформ. Это решение еще должен одобрить Совет ЕС.

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Эти реформы охватывают управление государственными финансами, управление государственными предприятиями, бизнес-среду, энергетику и разминирование.

Это решение доведет общий объем финансирования, предоставленного Украине со стороны ЕС с момента запуска программы в марте этого года, до 12 миллиардов евро.

Что предшествовало: Недавно Украина подписала с ЕС соглашение о грантах на 5,27 млрд евро.

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Всего в 2024 году Украина ожидает получить 16 млрд евро поддержки, из которых 3 млрд евро будет грантовой помощью.

В конце июня Украина получила от Европейского Союза транш финансовой поддержки в размере 1,9 млрд евро по программе Ukraine Facility.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС.

Темы: ЕС
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