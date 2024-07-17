У Міноборони назвали остаточну кількість українців, які оновили свої дані
Середа, 17 липня 2024, 18:27
За 2 місяці свої військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних українців.
Джерело: Міноборони в соцмережах
Деталі: На вимогу оновленого закону про мобілізацію, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.
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За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок, зазначають у Міноборони.
З них військово-облікові дані оновили через:
- Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 людини;
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- Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб;
- додаток "Резерв+": 3 028 066 людей.
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