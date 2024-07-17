У Міноборони назвали остаточну кількість українців, які оновили свої дані

За 2 місяці свої військово-облікові дані оновили 4 690 496 військовозобов'язаних українців.

Джерело: Міноборони в соцмережах

Деталі: На вимогу оновленого закону про мобілізацію, з 18 травня по 16 липня 2024 року, військовозобовʼязані повинні були оновити свої дані.

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За результатами оновлення, 4 690 496 військовозобов'язаних виконали свій обовʼязок, зазначають у Міноборони.

З них військово-облікові дані оновили через:

- Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки: 510 203 людини;

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- Центри надання адміністративних послуг: 1 152 227 осіб;

- додаток "Резерв+": 3 028 066 людей.

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