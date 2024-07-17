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В Минобороны назвали окончательное число украинцев, которые обновили свои данные

Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 18:27
В Минобороны назвали окончательное число украинцев, которые обновили свои данные
иллюстрация МОУ

За 2 месяца свои военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев.

Источник: Минобороны в соцсетях

Детали: По требованию обновленного закона о мобилизации, с 18 мая по 16 июля 2024 года, военнообязанные должны были обновить свои данные.

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По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг, отмечают в Минобороны.

Из них военно-учетные данные обновили через:

- Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека;

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- Центры предоставления административных услуг: 1 152 227 человек;

- приложение "Резерв+": 3 028 066 человек.

Знать больше: Мобилизация в Украине. Что изменится с 17 июля и какие санкции предусмотрены для "уклонистов"

Темы: мобилизацияМинобороны
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