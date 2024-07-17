В Минобороны назвали окончательное число украинцев, которые обновили свои данные
Среда, 17 июля 2024, 18:27
За 2 месяца свои военно-учетные данные обновили 4 690 496 военнообязанных украинцев.
Источник: Минобороны в соцсетях
Детали: По требованию обновленного закона о мобилизации, с 18 мая по 16 июля 2024 года, военнообязанные должны были обновить свои данные.
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По результатам обновления, 4 690 496 военнообязанных выполнили свой долг, отмечают в Минобороны.
Из них военно-учетные данные обновили через:
- Территориальные центры комплектования и социальной поддержки: 510 203 человека;
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- Центры предоставления административных услуг: 1 152 227 человек;
- приложение "Резерв+": 3 028 066 человек.
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