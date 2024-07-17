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У Німеччині на 6 років засудили бізнесмена, що постачав у РФ компоненти для дронів

Андрій Синявський, Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 18:38
У Німеччині на 6 років засудили бізнесмена, що постачав у РФ компоненти для дронів
Безпілотник Орлан 10. Фото з Вікіпедії

Суд у Німеччині засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців ув'язнення за продаж електроніки російським компаніям для військового використання всупереч санкціям.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Суд міста Штутгарт заявив, що 59-річний чоловік доставив до РФ 120 тисяч деталей, які могли бути використані у військових цілях, у період з січня 2020 року по травень 2023 року.

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Як йдеться в рішенні суду, серед них були деталі, які використовуються в безпілотнику "Орлан-10", який російська армія використовує у війні проти України.

У рішенні вказують, що після початку широкомасштабної війни в Україні обвинувачений намагався приховати продажі російським компаніям за допомогою документів для таких пунктів призначення, як Гонконг і Туреччина.

Суд, виносячи вирок, заявив, що "взяв до уваги витрачену ним злочинну енергію – зокрема, у формі обходу санкцій після лютого 2022 року – а також тривалий період транзакцій та їхній значний обсяг".

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В рішенні також йдеться, що засуджений зізнався у скоєнні злочину та висловив жаль. Його 54-річний бізнес-партнер отримав більш короткий умовний термін.

Раніше ЗМІ повідомляли, що логістична компанія HT Rus, що належить зареєстрованому в Німеччині вантажоперевізнику Hellmann Worldwide Logistics, допомагає виробникам РФ з обходом санкцій.

Нещодавно бізнесмен російського походження Владімір Ліхутін став першим жителем Чехії, офіційно засудженим за порушення антиросійських санкцій

Також повідомляли, що нідерландська компанія Dieseko сплатила в бюджет Нідерландів 1,78 мільйона євро в межах позасудового врегулювання, яке почалось після опублікованих даних про її участь у будівництві російського Керченського мосту.

Теми: НімеччинаРосія
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