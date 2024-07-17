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В Германии на 6 лет осудили бизнесмена, поставлявшего в РФ компоненты для дронов

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникСреда, 17 июля 2024, 18:38
В Германии на 6 лет осудили бизнесмена, поставлявшего в РФ компоненты для дронов
Беспилотник Орлан 10. Фото из Википедии

Суд в Германии приговорил гражданина ФРГ с двойным немецко-российским гражданством к шести годам и девяти месяцам заключения за продажу электроники российским компаниям для военного использования вопреки санкциям.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Суд города Штутгарт заявил, что 59-летний мужчина доставил в РФ 120 тысяч деталей, которые могли быть использованы в военных целях, в период с января 2020 года по май 2023 года.

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Как говорится в решении суда, среди них были детали, которые используются в беспилотнике "Орлан-10", который российская армия использует в войне против Украины.

В решении указывают, что после начала широкомасштабной войны в Украине обвиняемый пытался скрыть продажи российским компаниям с помощью документов для таких пунктов назначения, как Гонконг и Турция.

Суд, вынося приговор, заявил, что "принял во внимание потраченную им преступную энергию – в частности, в форме обхода санкций после февраля 2022 года – а также длительный период транзакций и их значительный объем".

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В решении также говорится, что осужденный признался в совершении преступления и выразил сожаление. Его 54-летний бизнес-партнер получил более короткий условный срок.

Ранее СМИ сообщали, что логистическая компания HT Rus, принадлежащая зарегистрированному в Германии грузоперевозчику Hellmann Worldwide Logistics, помогает производителям РФ с обходом санкций.

Недавно бизнесмен российского происхождения Владимир Лихутин стал первым жителем Чехии, официально осужденным за нарушение антироссийских санкций.

Также сообщалось, что нидерландская компания Dieseko уплатила в бюджет Нидерландов 1,78 миллиона евро в рамках внесудебного урегулирования, которое началось после опубликованных данных о ее участии в строительстве российского Керченского моста.

Темы: ГерманияРосcия
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