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РосЗМІ: Розробкою російських дронів займається фізик родом з України

Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 19:16
РосЗМІ: Розробкою російських дронів займається фізик родом з України
Олександр Махнєв (по центру). фото із соцмереж

Російське видання "Важные истории" з’ясувало, що головним конструктором бюро "Стратим", яке збирає дрони для російської армії є Олександр Махнєв. Він народився в Луганську, у 2014 році переїхав до Києва, після чого виїхав у Москву.

Джерело: "Важные истории"

Деталі: Як повідомляють журналісти, Махнєв приєднався до команди бюро влітку 2022 року. Сам він родом із Луганська, після 2014 року перебрався до Києва, навчався у Київському політехнічному інституті, а магістратуру закінчував уже у Московському фізико-технічному інституті. Після цього Махнєв працював в Інституті ядерних досліджень у Троїцьку.

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У соцмережах Махнєв ще у 2015 році ділився, що радий отримати нагороду з рук українського вченого Михайла Згуровського та другого президента України Леоніда Кучми.

 
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Також за даними "Важных историй" роботу в конструкторському бюро Махнєв поєднує з роботою в Європейській організації з ядерних досліджень.

У ЦЕРН заявили, що діяльність організації "спрямована на мирні фундаментальні дослідження" і в ній "немає військового аспекту", нагадавши про припинення співпраці з російськими вченими. Відповідне рішення розпочне діяти з листопада 2024 року.

Теми: Росіябезпілотники
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