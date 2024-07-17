РосСМИ: Разработкой российских дронов занимается физик родом из Украины

Российское издание "Важные истории" выяснило, что главным конструктором бюро "Стратым", собирающим дроны для российской армии является Александр Махнев. Он родился в Луганске, в 2014 году переехал в Киев, после чего уехал в Москву.

Источник: "Важные истории"

Детали: Как сообщают журналисты, Махнев присоединился к команде бюро летом 2022 года. Сам он родом из Луганска, после 2014 перебрался в Киев, учился в Киевском политехническом институте, а магистратуру заканчивал уже в Московском физико-техническом институте. После этого Махнев работал в Институте ядерных исследований в Троицке.

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В соцсетях Махнев еще в 2015 году делился, что рад получить награду из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы.

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Также по данным "Важных историй" работу в конструкторском бюро Махнев совмещает с работой в Европейской организации по ядерным исследованиям.

В ЦЕРН заявили, что деятельность организации "направлена ​​на мирные фундаментальные исследования" и в ней "нет военного аспекта", напомнив о прекращении сотрудничества с российскими учеными. Соответствующее решение вступит в силу с ноября 2024 года.