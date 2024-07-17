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РосСМИ: Разработкой российских дронов занимается физик родом из Украины

Татьяна ОлейникСреда, 17 июля 2024, 19:16
РосСМИ: Разработкой российских дронов занимается физик родом из Украины
Александр Махнев (по центру). фото из соцсетей

Российское издание "Важные истории" выяснило, что главным конструктором бюро "Стратым", собирающим дроны для российской армии является Александр Махнев. Он родился в Луганске, в 2014 году переехал в Киев, после чего уехал в Москву.

Источник: "Важные истории"

Детали: Как сообщают журналисты, Махнев присоединился к команде бюро летом 2022 года. Сам он родом из Луганска, после 2014 перебрался в Киев, учился в Киевском политехническом институте, а магистратуру заканчивал уже в Московском физико-техническом институте. После этого Махнев работал в Институте ядерных исследований в Троицке.

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В соцсетях Махнев еще в 2015 году делился, что рад получить награду из рук украинского ученого Михаила Згуровского и второго президента Украины Леонида Кучмы.

 
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Также по данным "Важных историй" работу в конструкторском бюро Махнев совмещает с работой в Европейской организации по ядерным исследованиям.

В ЦЕРН заявили, что деятельность организации "направлена ​​на мирные фундаментальные исследования" и в ней "нет военного аспекта", напомнив о прекращении сотрудничества с российскими учеными. Соответствующее решение вступит в силу с ноября 2024 года.

Темы: Росcиябеспилотники
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