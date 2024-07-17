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Нідерланди кажуть, що передадуть Україні літаки F-16 "найближчим часом"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 19:39
Нідерланди кажуть, що передадуть Україні літаки F-16 найближчим часом
F-16. ілюстративне фото Getty Images

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що винищувачі F-16 від Нідерландів будуть в Україні "найближчим часом".

Джерело: Брекельманс у коментарі "Укрінформу" в Гаазі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Урядовець зазначив, що F-16 "надійдуть найближчим часом", та що Нідерланди наполегливо працюють, щоб це "сталося якнайшвидше". Але він не став ділитися жодними подробицями. Також він не став називати точну кількість винищувачів, які будуть передані найближчим часом, "тому що це також цінна інформація для Росії". За його словами, всі процеси передачі озброєнь мають відбуватися в безпечний та надійний спосіб.

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Пряма мова: "Причина не в тому, що я не хочу інформувати громадськість, бо я хотів би інформувати всіх, наскільки це можливо. Але ми знаємо, що F-16 також є мішенню для Росії, і якщо ми поділимося деталями, точною датою та часом, то це буде дуже цінна інформація для російського режиму. І ми не хочемо робити їх більш поінформованими, ніж вони є. Тож це те, чим я не буду ділитися...

Я можу сказати, що те що зараз роблять українські пілоти, це справді дивовижно. Зазвичай нідерландським пілотам потрібно багато років, іноді навіть більше п’яти років, щоб вивчити F-16, щоб вивчити систему, яка є досить складною. Українські пілоти зараз роблять це за рік-півтора. Тож це дійсно щось визначне".

Що передувало: Попередниця Брекельманса на посаді Кайса Оллонгрен на початку липня оголосила, що найближчим часом Нідерланди розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

ВІДЕО ДНЯ

10 липня лідери США, Данії та Нідерландів Джо Байден, Метте Фредеріксен і Дік Схооф, які очолюють так звану коаліцію винищувачів, підтвердили, що Україна отримає перші літаки F-16 протягом літа.

За даними агентства Bloomberg, Україна очікує отримати від західних партнерів 6 літаків F-16 цього літа і загалом до 20 літаків – до кінця року.

Теми: винищувачіНідерланди
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