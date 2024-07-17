Нидерланды говорят, что передадут Украине самолеты F-16 "в ближайшее время"

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что истребители F-16 от Нидерландов будут в Украине "в ближайшее время".

Источник: Брекельманс в комментарии "Укринформу" в Гааге, сообщает "Европейская правда"

Детали: Чиновник отметил, что F-16 "поступят в ближайшее время", и что Нидерланды упорно работают, чтобы это "произошло как можно быстрее". Но он не стал делиться никакими подробностями. Также он не стал называть точное количество истребителей, которые будут переданы в ближайшее время, "потому что это также ценная информация для России". По его словам, все процессы передачи вооружений должны происходить безопасным и надежным способом.

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Прямая речь: "Причина не в том, что я не хочу информировать общественность, потому что я хотел бы информировать всех, насколько это возможно. Но мы знаем, что F-16 также является мишенью для России, и если мы поделимся деталями, точной датой и временем, то это будет очень ценная информация для российского режима. И мы не хотим делать их более информированными, чем они есть. Поэтому это то, чем я не буду делиться...

Я могу сказать, что то, что сейчас делают украинские пилоты, это действительно удивительно. Обычно нидерландским пилотам нужно много лет, иногда даже более пяти лет, чтобы изучить F-16, чтобы изучить систему, которая является достаточно сложной. Украинские пилоты сейчас делают это за год-полтора. Так что это действительно что-то выдающееся".

Что было ранее: Предшественница Брекельманса на посту Кайса Оллонгрен в начале июля объявила, что в ближайшее время Нидерланды начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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10 июля лидеры США, Дании и Нидерландов Джо Байден, Метте Фредериксен и Дик Схооф, которые возглавляют так называемую коалицию истребителей, подтвердили, что Украина получит первые самолеты F-16 в течение лета.

По данным агентства Bloomberg, Украина ожидает получить от западных партнеров 6 самолетов F-16 этим летом и в целом до 20 самолетов – до конца года.