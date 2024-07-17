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Одіозна євродепутатка нарахувала в Україні "мільйон румун", яким "не дають говорити і молитися"

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 17 липня 2024, 20:49
Одіозна євродепутатка нарахувала в Україні мільйон румун, яким не дають говорити і молитися
Діана Шошоаке. скриншот

Ультраправа євродепутатка Діана Шошоаке з Румунії під час свого першого виступу після обрання до Європарламенту відзначилась антиукраїнською промовою.

Джерело: текст промови, який наводить Digi24.ro, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У своєму виступі Шошоаке розкритикувала Україну за нібито "дискримінацію" румунської меншини, яка, за її словами, "не має права говорити румунською мовою". 

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"Не знаю, чи відомо вам, але румуни в Україні не мають права говорити румунською. У нас там понад мільйон румунів, з ними погано поводяться, з 220 шкіл є лише 8 румуномовних шкіл, де не розмовляють румунською мовою. Їм заборонено говорити, молитись", – сказала румунська євродепутатка.

Вона також звинуватила ЄС у тому, що він "руйнує Румунію" і схиляє до бідності румунів, "допомагаючи українцям безперервно". 

Вона також стверджує, що надіслала до всіх європейських посольств та інституцій меморандум із закликом до миру в Україні, але єдиним посольством, яке відгукнулося, було посольство Росії. "Ми обговорили це з ними", – заявила вона. 

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Шошоаке закликала "заради миру" вести мирні переговори і не надсилати зброю, "за допомогою якої ви вбиваєте людей".

Що передувало: Раніше цього тижня Шошоаке зняла, як під час голосування за голову Європарламенту вона перекреслила імена Роберти Метсоли та її опонентки Ірен Монтеро та написала на своєму бюлетені "НІКОЛИ З УКРАЇНОЮ", "НІКОЛИ ЗА ЛГБТ", "НІКОЛИ ЗА ДИКТАТУРУ ЄС". 

Шошоаке також пообіцяла привести у Європейський парламент священника, щоб прогнати звідти "дияволів".

Раніше у Румунії пропонували перевіряти психічне здоров'я депутатів після скандального перформансу Шошоаке.

Теми: Румуніяскандал
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