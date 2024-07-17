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Одиозная евродепутат насчитала в Украине "миллион румын", которым "не дают говорить и молиться"

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоСреда, 17 июля 2024, 20:49
Одиозная евродепутат насчитала в Украине миллион румын, которым не дают говорить и молиться
Диана Шошоаке. скриншот

Ультраправая евродепутат Диана Шошоаке из Румынии во время своего первого выступления после избрания в Европарламент отличилась антиукраинской речью.

Источник: текст речи, который приводит Digi24.ro, сообщает "Европейская правда"

Детали: В своем выступлении Шошоаке раскритиковала Украину за якобы "дискриминацию" румынского меньшинства, которое, по ее словам, "не имеет права говорить на румынском языке".

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"Не знаю, известно ли вам, но румыны в Украине не имеют права говорить на румынском. У нас там более миллиона румын, с ними плохо обращаются, из 220 школ есть только 8 румыноязычных школ, где не разговаривают на румынском языке. Им запрещено говорить, молиться", – сказала румынский евродепутат.

Она также обвинила ЕС в том, что он "разрушает Румынию" и склоняет к бедности румын, "помогая украинцам непрерывно".

Она также утверждает, что направила во все европейские посольства и институты меморандум с призывом к миру в Украине, но единственным посольством, которое откликнулось, было посольство России. "Мы обсудили это с ними", – заявила она.

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Шошоаке призвала "ради мира" вести мирные переговоры и не посылать оружие, "с помощью которого вы убиваете людей".

Ранее на этой неделе Шошоаке сняла, как во время голосования за председателя Европарламента она перечеркнула имена Роберты Метсолы и ее оппонентки Ирен Монтеро и написала на своем бюллетене "НИКОГДА С УКРАИНОЙ", "НИКОГДА ЗА ЛГБТ", "НИКОГДА ЗА ДИКТАТУРУ ЕС".

Шошоаке также пообещала привести в Европейский парламент священника, чтобы прогнать оттуда "дьяволов".

Ранее в Румынии предлагали проверять психическое здоровье депутатов после скандального перформанса Шошоакэ.

Темы: Румынияскандал
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