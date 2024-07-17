Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

Лавров заявив про "неприйнятні підходи" для РФ в обговореннях другого Саміту миру

Христина Бондарєва, Тетяна ОлійникСереда, 17 липня 2024, 21:09
Лавров заявив про неприйнятні підходи для РФ в обговореннях другого Саміту миру
Лавров. Фото - Getty Images

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що обговорення щодо проведення другого Саміту миру щодо України містить підходи, які є неприйнятними для Росії та "багатьох інших" держав.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Лаврова на пресконференції в ООН у середу

Деталі: Він сказав, що в основі обговорень для проведення другого Саміту миру лежить "формула Зеленського", "про неприйнятність якої всім давно відомо".

Реклама:

"Говорячи про те, чим же там (учасники потенційного другого Саміту миру. – Ред) будуть займатимуться, всі так чи інакше формулювали абсолютно односторонні, абсолютно неприйнятні для нас – і для багатьох інших, щиро зацікавлених у мирі, – підходи", – сказав Лавров.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна прагне провести другий Саміт миру до кінця поточного року.

А президент України Володимир Зеленський казав, що представники Росії мають бути присутніми на другому Саміті миру.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський повідомив, що поставив завдання, аби у листопаді був повністю готовий план для проведення другого саміту. 

Про результати першого Саміту миру, його наслідки та загрози, читайте у статті "Європейської правди".

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
Росія
У США засудили росіянина, який скуповував для РФ мікроелектроніку військового класу
ISW: Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни
РосЗМІ: Розробкою російських дронів займається фізик родом з України
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: