У північних областях України лунала тривога через ударні БпЛА. Було гучно в Києві

Увечері 17 липня у північних областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, міський голова Києва Віталій Кличко

Деталі: О 21:37 повідомили про БпЛА в західній частині Сумської області, курс південно-західний.

Реклама:

О 21:53 написали про загрозу ударних БпЛА в Чернігівській, Сумській та Полтавській областях.

О 22:05 військові попередили про БпЛА в південній частині Чернігівщини (Прилуки), курс південно-західний.

О 22:19 повідомили про БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс південно-західний. У Києві оголошена повітряна тривога.

ВІДЕО ДНЯ

О 22:51 повідомили, що є БпЛА в напрямку Києва зі східної сторони та на межі Харківської та Дніпропетровської областей, курс південний (Дніпро).

О 22:58 у Києві пролунав вибух. Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці.

О 23:06 оголосили відбій тривоги в Києві.