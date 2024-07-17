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В северных областях Украины звучала тревога из-за ударных БПЛА. Было громко в Киеве

Татьяна ОлейникСреда, 17 июля 2024, 22:47

Вечером 17 июля в северных областях Украины объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА.

Источник: Воздушные силы ВСУ, мэр Киева Виталий Кличко

Детали: В 21:37 сообщили о БпЛА в западной части Сумской области, курс юго-западный.

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В 21:53 написали об угрозе ударных БПЛА в Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В 22:05 военные предупредили о БпЛА в южной части Черниговщины (Прилуки), курс юго-западный.

В 22:19 сообщили о БпЛА на границе Черниговской и Киевской областей, курс юго-западный. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

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В 22:51 сообщили, что есть БПЛА в направлении Киева с восточной стороны и на границе Харьковской и Днепропетровской областей, курс южный (Днепр).

В 22:58 в Киеве раздался взрыв. Кличко сообщил о работе ПВО на левом берегу столицы.

В 23.06 объявили отбой тревоги в Киеве.

Темы: воздушная тревога
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