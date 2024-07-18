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Іспанія оголосила боротьбу з фейковими новинами

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 00:38
Іспанія оголосила боротьбу з фейковими новинами
Ілюстрація Getty Images

У середу Іспанія оголосила про заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням фейкових новин – ініціативу, яку консервативна опозиція країни як спробу цензури критично налаштованих ЗМІ.

Джерело: агентство Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Ця пропозиція з'явилася в той час, коли дебати про свободу ЗМІ та боротьбу зі шкідливим або оманливим контентом посилилися у зв'язку з виборами до Європейського парламенту та іншими виборами в Європі, Індії та Сполучених Штатах.

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В Іспанії, як і в інших країнах, соціальні платформи, месенджери та відеододатки стають все більш впливовими в політичному дискурсі і можуть охопити аудиторію, набагато більшу, ніж традиційні ЗМІ.

Санчес сказав, що правила будуть спрямовані на всі засоби масової інформації. Вони приведуть іспанські правила у відповідність до закону про свободу ЗМІ, схваленого в ЄС у березні. 

Цей закон покликаний регулювати діяльність ЗМІ, а також захищати журналістів від шпигунства з боку влади або примусу до розкриття джерел інформації, переконує уряд.

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Санчес запропонував вимагати від ЗМІ ідентифікувати всіх акціонерів, які мають вплив на редакційну політику, вказувати суми, які вони отримують від реклами, що фінансується державою та третіми країнами, а також надавати прозорі дані про аудиторію.

Нагадаємо:

  • Консервативна Народна партія поставила під сумнів своєчасність прийняття законопроєкту, оскільки він з'явився за два дні до того, як дружина Санчеса Бегонья Гомес має постати перед судом у справі про розслідування корупції.
  • Санчес відкинув звинувачення як фейкові новини, розкручені правими ЗМІ за підтримки опозиційних партій.
  • Консервативна Народна партія, найбільша в нижній палаті парламенту, заявила, що цей законопроєкт є "законом про цензуру", а Санчес "зараз прагне контролювати критичні ЗМІ".

Теми: ІспаніяЗМІ
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