Іспанія оголосила боротьбу з фейковими новинами

У середу Іспанія оголосила про заходи, спрямовані на боротьбу з поширенням фейкових новин – ініціативу, яку консервативна опозиція країни як спробу цензури критично налаштованих ЗМІ.

Джерело: агентство Reuters, "Європейська правда"

Деталі: Ця пропозиція з'явилася в той час, коли дебати про свободу ЗМІ та боротьбу зі шкідливим або оманливим контентом посилилися у зв'язку з виборами до Європейського парламенту та іншими виборами в Європі, Індії та Сполучених Штатах.

Реклама:

В Іспанії, як і в інших країнах, соціальні платформи, месенджери та відеододатки стають все більш впливовими в політичному дискурсі і можуть охопити аудиторію, набагато більшу, ніж традиційні ЗМІ.

Санчес сказав, що правила будуть спрямовані на всі засоби масової інформації. Вони приведуть іспанські правила у відповідність до закону про свободу ЗМІ, схваленого в ЄС у березні.

Цей закон покликаний регулювати діяльність ЗМІ, а також захищати журналістів від шпигунства з боку влади або примусу до розкриття джерел інформації, переконує уряд.

ВІДЕО ДНЯ

Санчес запропонував вимагати від ЗМІ ідентифікувати всіх акціонерів, які мають вплив на редакційну політику, вказувати суми, які вони отримують від реклами, що фінансується державою та третіми країнами, а також надавати прозорі дані про аудиторію.

Нагадаємо: