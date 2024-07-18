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Испания объявила борьбу с фейковыми новостями

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 00:38
Испания объявила борьбу с фейковыми новостями
Иллюстрация Getty Images

В среду Испания объявила о мерах, направленных на борьбу с распространением фейковых новостей - инициативу, которую консервативная оппозиция страны как попытку цензуры критически настроенных СМИ.

Источник: агентство Reuters, "Европейская правда"

Детали: Это предложение появилось в то время, когда дебаты о свободе СМИ и борьбе с вредным или обманчивым контентом усилились в связи с выборами в Европейский парламент и другими выборами в Европе, Индии и Соединенных Штатах.

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В Испании, как и в других странах, социальные платформы, мессенджеры и видеоприложения становятся все более влиятельными в политическом дискурсе и могут охватить аудиторию, гораздо большую, чем традиционные СМИ.

Санчес сказал, что правила будут направлены на все средства массовой информации. Они приведут испанские правила в соответствие с законом о свободе СМИ, одобренного в ЕС в марте. 

Этот закон призван регулировать деятельность СМИ, а также защищать журналистов от шпионажа со стороны властей или принуждения к раскрытию источников информации, убеждает правительство.

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Санчес предложил требовать от СМИ идентифицировать всех акционеров, которые имеют влияние на редакционную политику, указывать суммы, которые они получают от рекламы, финансируемой государством и третьими странами, а также предоставлять прозрачные данные об аудитории.

Напомним:

  • Консервативная Народная партия поставила под сомнение своевременность принятия законопроекта, поскольку он появился за два дня до того, как жена Санчеса Бегонья Гомес должна предстать перед судом по делу о расследовании коррупции.
  • Санчес отверг обвинения как фейковые новости, раскрученные правыми СМИ при поддержке оппозиционных партий.
  • Консервативная Народная партия, крупнейшая в нижней палате парламента, заявила, что этот законопроект является "законом о цензуре", а Санчес "сейчас стремится контролировать критические СМИ".

Темы: ИспанияСМИ
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