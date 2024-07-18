Росіяни атакували північні та східні області країни ударними дронами
Четвер, 18 липня 2024, 01:11
Російські безпілотники у ніч на четвер атакували північні та східні області країни.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: Військові повідомили про:
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- БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
- БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
- БпЛА в напрямку Кам'янського Дніпропетровської області.
- БпЛА в північній частині Запорізької області, курс західний.
О 1.00 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:
- БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
- БпЛА західніше Запоріжжя, курс західний.
- БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровської області, постійно змінює курс.
- БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук.
О 1.39 БпЛА були зафіксовані в східній частині Миколаївської області, курс західний.
Близько 4 ранку тривогу було скасовано.