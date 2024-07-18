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Росіяни атакували північні та східні області країни ударними дронами

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 01:11
Росіяни атакували північні та східні області країни ударними дронами
Мапа alerts.in.ua

Російські безпілотники у ніч на четвер атакували північні та східні області країни.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: Військові повідомили про:

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  • БпЛА в західній частині Харківської області, курс південний.
  • БпЛА на межі Харківської та Сумської областей, курс південно-західний.
  • БпЛА в напрямку Кам'янського Дніпропетровської області.
  • БпЛА в північній частині Запорізької області, курс західний.

О 1.00 Повітряні сили оновили рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в північній частині Полтавської області, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Запоріжжя, курс західний.
  • БпЛА північніше Кам'янського Дніпропетровської області, постійно змінює курс.
  • БпЛА в Полтавській області, курсом на Кременчук.

О 1.39 БпЛА були зафіксовані в східній частині Миколаївської області, курс західний.

Близько 4 ранку тривогу було скасовано.

Теми: Шахедповітряна тривога
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