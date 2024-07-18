Россияне атаковали северные и восточные области страны ударными дронами

Российские беспилотники в ночь на четверг атаковали северные и восточные области страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщили о:

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БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.

БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.

БпЛА в направлении Каменского Днепропетровской области.

БпЛА в северной части Запорожской области, курс западный.

В 1.00 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.

БпЛА западнее Запорожья, курс западный.

БпЛА севернее Каменского Днепропетровской области, постоянно меняет курс.

БпЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.

В 1.39 БпЛА были зафиксированы в восточной части Николаевской области, курс западный.

Около 4 утра тревога была отменена.