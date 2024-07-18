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Россияне атаковали северные и восточные области страны ударными дронами

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 01:11
Россияне атаковали северные и восточные области страны ударными дронами
Карта alerts.in.ua

Российские беспилотники в ночь на четверг атаковали северные и восточные области страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Военные сообщили о:

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  • БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.
  • БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
  • БпЛА в направлении Каменского Днепропетровской области.
  • БпЛА в северной части Запорожской области, курс западный.

В 1.00 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:

  • БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
  • БпЛА западнее Запорожья, курс западный.
  • БпЛА севернее Каменского Днепропетровской области, постоянно меняет курс.
  • БпЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.

В 1.39 БпЛА были зафиксированы в восточной части Николаевской области, курс западный.

Около 4 утра тревога была отменена.

Темы: Шахедвоздушная тревога
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