Россияне атаковали северные и восточные области страны ударными дронами
Четверг, 18 июля 2024, 01:11
Российские беспилотники в ночь на четверг атаковали северные и восточные области страны.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Детали: Военные сообщили о:
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- БпЛА в западной части Харьковской области, курс южный.
- БпЛА на границе Харьковской и Сумской областей, курс юго-западный.
- БпЛА в направлении Каменского Днепропетровской области.
- БпЛА в северной части Запорожской области, курс западный.
В 1.00 Воздушные силы обновили движение ударных БпЛА:
- БпЛА в северной части Полтавской области, курс юго-западный.
- БпЛА западнее Запорожья, курс западный.
- БпЛА севернее Каменского Днепропетровской области, постоянно меняет курс.
- БпЛА в Полтавской области, курсом на Кременчуг.
В 1.39 БпЛА были зафиксированы в восточной части Николаевской области, курс западный.
Около 4 утра тревога была отменена.