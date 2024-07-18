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У Байдена діагностували коронавірус

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 01:18
У Байдена діагностували коронавірус
Джо Байден, фото: Getty Images

В середу у президента США Джо Байдена діагностували коронавірус.

Джерело: CNN 

Деталі: Про хворобу повідомила президент та генеральний директор латиноамериканської правозахисної групи UnidosUS Джанет Мургіа, на конференції якої мав виступати Байден.

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Очікувалося, що Байден виступить на конференції групи в Лас-Вегасі в середу ввечері.

Пряма мова Мургіа: "Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат на Covid".

Доповнено: Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила інформацію про позитивний результат тесту на коронавірус у Байдена.

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За її словами, президент США вакцинований і відчуває легкі симптоми.

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Теми: СШАБайден
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