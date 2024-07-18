У Байдена діагностували коронавірус
В середу у президента США Джо Байдена діагностували коронавірус.
Джерело: CNN
Деталі: Про хворобу повідомила президент та генеральний директор латиноамериканської правозахисної групи UnidosUS Джанет Мургіа, на конференції якої мав виступати Байден.
Очікувалося, що Байден виступить на конференції групи в Лас-Вегасі в середу ввечері.
Пряма мова Мургіа: "Я щойно розмовляла по телефону з президентом Байденом. І він поділився своїм глибоким розчаруванням через те, що не зміг приєднатися до нас сьогодні. Президент був на багатьох заходах, як ми всі знаємо, і він щойно отримав позитивний результат на Covid".
Доповнено: Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр підтвердила інформацію про позитивний результат тесту на коронавірус у Байдена.
За її словами, президент США вакцинований і відчуває легкі симптоми.
Нагадаємо:
- Байден допустив можливе зняття з президентських виборів за станом здоров’я на тлі спекуляцій з боку його однопартійців, чи здатен він кинути виклик Дональду Трампу.
- За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.
- Деякі радники з оточення президента США обговорюють, як переконати його вийти з перегонів. Водночас сам він відкидає спекуляції стосовно власного віку та здоров’я.