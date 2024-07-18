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У Джо Байдена обнаружили коронавирус

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 01:18
У Джо Байдена обнаружили коронавирус
Джо Байден, фото: Getty Images

У президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус.

Источник: CNN 

Детали: О болезни Байдена сообщила президент и генеральный директор UnidosUS Джанет Мургиа, где должен был выступать Байден.

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Ожидалось, что Байден выступит на конференции группы в Лас-Вегасе в среду вечером.

Прямая речь Мургиа: "Я только что разговаривала по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат на Covid".

Дополнено: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию о положительном результате теста на коронавирус у Байдена.

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По ее словам, президент США вакцинирован и испытывает легкие симптомы.

Напомним:

Темы: СШАБайден
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