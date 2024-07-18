У Джо Байдена обнаружили коронавирус
У президента США Джо Байдена диагностировали коронавирус.
Источник: CNN
Детали: О болезни Байдена сообщила президент и генеральный директор UnidosUS Джанет Мургиа, где должен был выступать Байден.
Ожидалось, что Байден выступит на конференции группы в Лас-Вегасе в среду вечером.
Прямая речь Мургиа: "Я только что разговаривала по телефону с президентом Байденом. И он поделился своим глубоким разочарованием из-за того, что не смог присоединиться к нам сегодня днем. Президент был на многих мероприятиях, как мы все знаем, и он только что получил положительный результат на Covid".
Дополнено: Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию о положительном результате теста на коронавирус у Байдена.
По ее словам, президент США вакцинирован и испытывает легкие симптомы.
Напомним:
- Байден допустил возможное снятие с президентских выборов по состоянию здоровья на фоне спекуляций со стороны его однопартийцев, способен ли он бросить вызов Дональду Трампу.
- По данным СМИ, отдельные крупные доноры Демократической партии США решили заморозить свои пожертвования на сумму около 90 миллионов долларов, пока Джо Байден отказывается снимать свою кандидатуру с президентских выборов.
- Некоторые советники из окружения президента США обсуждают, как убедить его выйти из гонки. В то же время сам он отвергает спекуляции относительно собственного возраста и здоровья.