Генштаб: Ворог концентрував зусилля на Покровському та Торецькому напрямках

За останню добу ворог концентрував свої зусилля на Покровському та Торецькому напрямках. На обидвох на цей час відбулось по 24 бойових зіткнення.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 22.00 17 липня у Facebook

Дослівно: "Наші війська продовжують жорстко протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України.

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З початку доби зафіксовано 118 бойових зіткнень, противник завдав 43 авіаудари (застосував 58 КАБів) та 605 ударів дронами-камікадзе, здійснив 3230 обстрілів позицій наших військ".

Деталі: На Харківському напрямку відбито 16 атак противника. 11 з них - біля Глибокого, інші - в районі Вовчанська. Станом на зараз, з початку доби, загарбники втратили 94 військовослужбовця вбитими та пораненими. Окрім того, знищено і пошкоджено 13 артсистем, чотири автомобіля, бойову броньовану машину та дві одиниці спецтехніки.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 10 атак окупантів в районах Піщаного, Берестового, Андріївки та Синьківки.

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На Лиманському напрямку поточної доби зафіксовано шість безуспішних спроб противника просунутись у напрямках Греківки, Макіївки, Тернів та Торського.

На Сіверському напрямку окупанти зазнали втрат при семи спробах штурму наших позицій поблизу Верхньокам’янського, Роздолівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб ворога покращити тактичне положення зросла до чотирьох. Триває бій біля Андріївки, інші атаки відбито. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку вже зупинено 23 атаки російських терористів, один бій ще триває. Всі зусилля ворог сьогодні направив у райони Північного та Нью-Йорка. Сили оборони адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для виснаження їх наступального потенціалу.

Як і в попередню добу, ворог сьогодні зосереджує значні зусилля на Покровському напрямку. Російські загарбники здійснили 24 спроби витіснити наших захисників із займаних позицій. Концентрували зусилля біля Новоолександрівки та Новоселівки Першої.

Дорого заплатив ворог за сьогоднішню активність. За уточненою інформацією, російський агресор сумарно втратив 304 особи убитими та пораненими. Знищено БТР і БМП окупантів, гармату, чотири мотоцикли, МТ-ЛБ та п’ять автомобілів. Крім того, ще вісім артсистем, одна БМП та 15 автомобілів зазнали значних пошкоджень.

На Курахівському напрямку відбулося 12 ворожих атак поблизу Георгіївки, Парасковіївки та Красногорівки. Триває бій біля останньої, а всі інші спроби противника просунутись вперед зупинено. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Ворожі штурми захлинулися в районах Костянтинівки та Новодарівки.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбивали 7 атак противника на напрямках Вербове - Мала Токмачка та Нестерянка - Новоандріївка. Шість атак відбито, ще одна - триває. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника на лівобережжі Дніпра.

На решті напрямків ситуація на цей час без особливих змін.

Наші воїни відслідковують пересування ворожих підрозділів та ефективно застосовують засоби вогневого ураження.

У Генштабі також відзначили воїнів 47-ї окремої механізованої бригади "Магура", які впевнено стримують натиск російських окупаційних військ та завдають агресору відчутних втрат.