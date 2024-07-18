Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Генштаб: Враг концентрировал усилия на Покровском и Торецком направлениях

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 02:25
Генштаб: Враг концентрировал усилия на Покровском и Торецком направлениях
фото: Генштаб ВСУ

За последние сутки враг концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих в настоящее время состоялось по 24 боевых столкновения.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 17 июля в Facebook

Дословно: "Наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины. 

Реклама:

С начала суток зафиксировано 118 боевых столкновений, противник нанес 43 авиаудара (применил 58 КАБов) и 605 ударов дронами-камикадзе, совершил 3230 обстрелов позиций наших войск".

Детали: На Харьковском направлении отражено 16 атак противника. 11 из них - у Глубокого, другие - в районе Волчанска. По состоянию на сейчас, с начала суток, захватчики потеряли 94 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено и повреждено 13 артсистем, четыре автомобиля, боевая бронированная машина и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 10 атак оккупантов в районах Песчаного, Берестового, Андреевки и Синьковки.

ВИДЕО ДНЯ

На Лиманском направлении текущих суток зафиксировано шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении оккупанты понесли потери при семи попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до четырех. Продолжается бой возле Андреевки, другие атаки отбиты. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении уже остановлено 23 атаки российских террористов, один бой еще продолжается. Все усилия враг сегодня направил в районы Северного и Нью-Йорка. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения их наступательного потенциала.

Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредоточивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики совершили 24 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Концентрировали усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Дорого заплатил враг за сегодняшнюю активность. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 304 человека убитыми и ранеными. Уничтожены БТР и БМП оккупантов, пушка, четыре мотоцикла, МТ-ЛБ и пять автомобилей. Кроме того, еще восемь артсистем, одна БМП и 15 автомобилей получили значительные повреждения.

На Кураховском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Красногоровки. Продолжается бой возле последней, а все остальные попытки противника продвинуться вперед остановлены. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении произошло три боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отражали 7 атак противника на направлениях Вербово - Малая Токмачка и Нестерянка - Новоандреевка. Шесть атак отбиты, еще одна - продолжается. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили 3 атаки противника на левобережье Днепра.

На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений.

Наши воины отслеживают передвижения вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения. 

В Генштабе также отметили воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят агрессору ощутимые потери.

Темы: Генштабвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кремль узаконивает преследование несогласных с его политикой и войной в Украине – ISW

В Варшаве двое украинских подростков получили ножевые ранения – СМИ

За сутки Харрис собрала рекордные $81 млн на президентскую кампанию

СМИ: К убийству Фарион готовились минимум месяц, у убийцы могли быть сообщники

Венгрия снова заблокировала фонд ЕС, откуда идут деньги на оружие для Украины

Буданов об убийстве Фарион: Враг стремится разъединить нашу нацию

Все новости...
Генштаб
Количество боевых столкновений на фронте в среду увеличилось почти до сотни – Генштаб
Генштаб: Наибольшую активность оккупанты проявили на Покровском направлении
Генштаб: Горячее всего на Покровском направлении, враг активен еще на трех
Последние новости
09:34
видеоСаперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу в селе в Донецкой области
09:30
Министр обороны Британии: Проблемы в армии – гораздо хуже, чем мы думали
09:17
Почему 125-й ТРО пришлось отойти от границы на Харьковщине – объясняет экс-комбриг Артур Горбенко
09:14
Нацбанк повысил курс гривны на 15 копеек
08:28
Трамп обжаловал вердикт по делу о мошенничестве, по которому должен заплатить $454 млн
08:26
Россияне концентрируют атаки возле Новоалександровки на Покровском направлении – Генштаб
08:18
Воздушные силы сбили 7 "Шахедов", которые атаковали Сумскую область 
08:07
колонкаМеркантильный любитель россиян. Кого следует опасаться "Динамо" в матчах с сербским "Партизаном"
07:57
Россияне утром ударили по Очакову: 4 раненых
07:48
Байден во вторник вернется в Белый дом после изоляции из-за коронавируса
Все новости...
Реклама:
Реклама: