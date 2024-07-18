Генштаб: Враг концентрировал усилия на Покровском и Торецком направлениях

За последние сутки враг концентрировал свои усилия на Покровском и Торецком направлениях. На обоих в настоящее время состоялось по 24 боевых столкновения.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 17 июля в Facebook

Дословно: "Наши войска продолжают жестко противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины.

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С начала суток зафиксировано 118 боевых столкновений, противник нанес 43 авиаудара (применил 58 КАБов) и 605 ударов дронами-камикадзе, совершил 3230 обстрелов позиций наших войск".

Детали: На Харьковском направлении отражено 16 атак противника. 11 из них - у Глубокого, другие - в районе Волчанска. По состоянию на сейчас, с начала суток, захватчики потеряли 94 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожено и повреждено 13 артсистем, четыре автомобиля, боевая бронированная машина и две единицы спецтехники.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 10 атак оккупантов в районах Песчаного, Берестового, Андреевки и Синьковки.

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На Лиманском направлении текущих суток зафиксировано шесть безуспешных попыток противника продвинуться в направлениях Грековки, Макеевки, Тернов и Торского.

На Северском направлении оккупанты понесли потери при семи попытках штурма наших позиций вблизи Верхнекаменского, Раздоловки и Выемки.

На Краматорском направлении общее количество попыток врага улучшить тактическое положение возросло до четырех. Продолжается бой возле Андреевки, другие атаки отбиты. Ситуация контролируется.

На Торецком направлении уже остановлено 23 атаки российских террористов, один бой еще продолжается. Все усилия враг сегодня направил в районы Северного и Нью-Йорка. Силы обороны адекватно реагируют на действия захватчиков, принимают необходимые меры для истощения их наступательного потенциала.

Как и в предыдущие сутки, враг сегодня сосредоточивает значительные усилия на Покровском направлении. Российские захватчики совершили 24 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Концентрировали усилия у Новоалександровки и Новоселовки Первой.

Дорого заплатил враг за сегодняшнюю активность. По уточненной информации, российский агрессор суммарно потерял 304 человека убитыми и ранеными. Уничтожены БТР и БМП оккупантов, пушка, четыре мотоцикла, МТ-ЛБ и пять автомобилей. Кроме того, еще восемь артсистем, одна БМП и 15 автомобилей получили значительные повреждения.

На Кураховском направлении произошло 12 вражеских атак вблизи Георгиевки, Парасковиевки и Красногоровки. Продолжается бой возле последней, а все остальные попытки противника продвинуться вперед остановлены. Ситуация под контролем Сил обороны.

На Времовском направлении произошло три боестолкновения. Вражеские штурмы захлебнулись в районах Константиновки и Новодаровки.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отражали 7 атак противника на направлениях Вербово - Малая Токмачка и Нестерянка - Новоандреевка. Шесть атак отбиты, еще одна - продолжается. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отбили 3 атаки противника на левобережье Днепра.

На остальных направлениях ситуация в настоящее время без особых изменений.

Наши воины отслеживают передвижения вражеских подразделений и эффективно применяют средства огневого поражения.

В Генштабе также отметили воинов 47-й отдельной механизированной бригады "Магура", которые уверенно сдерживают натиск российских оккупационных войск и наносят агрессору ощутимые потери.