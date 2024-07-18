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ISW: Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 03:51
ISW: Російські ЗМІ готують громадськість до тривалої війни
ілюстрація Getty Images

Російські державні ЗМІ відредагували коментарі заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва, заявивши, що він сказав, що українська держава не існуватиме до 2034 року. Таким чином вони готують російську громадськість до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що Росія завершить свою мету знищити українську державність протягом десяти років.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Медведєв в інтерв'ю російському виданню "Аргументы и факты" (АиФ) 17 липня заявив, що "не дарма" Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може вступити до альянсу протягом наступних десяти років, і зробив висновок, що Україна "ніколи" не вступить до НАТО, оскільки до 2034 року зміниться керівництво НАТО, і тому "цілком можливо, що горезвісної країни 404 [зневажливе використання коду комп'ютерної "помилки" 404, що означає, що Україна не є реальною державою] також не буде існувати. 

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Аналітики інституту зазначили, що Медведєв не сказав прямо, що Україна припинить своє існування до 2034 року - скоріше, це був дотичний підтекст його заяв, - але російські ЗМІ, включаючи кремлівську стрічку новин ТАСС, негайно почали публікувати статті з такими заголовками, як "Медведєв визнав, що Україна перестане існувати в 2034 році" і "Медведєв передбачив зникнення України до 2034 року".

Те, як російські ЗМІ наразі редагують заяви Медведєва, має кілька наслідків. Перш за все, пряме припущення, що Росія зможе "знищити Україну" до 2034 року, є обіцянкою російській громадськості, що Росія зможе виграти війну і досягти своєї мети - знищити українську державність протягом десятиліття. Це створює обережні інформаційні умови та суспільні очікування щодо війни, яка триватиме ще одне десятиліття, але яка завершиться бажаною для Росії "перемогою". 

Цей російський наратив також прямо і рішуче підриває окремі спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова "вести переговори" про "мир" з Україною, і ще більше підкреслює, що єдиною бажаною кінцевою метою війни для Кремля є повне знищення української держави і народу. 

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Ані Україна, ані Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови передбачають знищення України та її народу впродовж наступних десяти років.

Ключові висновки ISW за 17 липня:

  • Російські державні інформаційні агентства відредагували коментарі заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва і стверджували, що він сказав, що українська держава не існуватиме до 2034 року, ймовірно, щоб підтримати зусилля Кремля з підготовки російської громадськості до тривалої війни в Україні, пообіцявши, що Росія завершить свою мету знищити українську державність протягом десяти років.
  • Російські чиновники продовжують використовувати дипломатичні зустрічі з європейськими державами, щоб створити враження, що Росія нормалізує свої відносини із Заходом, і стверджувати, що підтримка Росії з боку Заходу є обмеженою.
  • Росія та Індія продовжують зміцнювати свої двосторонні відносини на тлі повідомлень про продовження експорту російської зброї до Індії.
  • Росія та Україна обмінялися 95 військовополоненими 17 липня в рамках обміну військовополоненими один на один.
  • Кремлівські чиновники продовжують спроби вислужитися перед російськими ультранаціоналістами, апелюючи до антимігрантських настроїв, незважаючи на те, що такі заклики створюють напруженість у зв'язку із зусиллями російського уряду, спрямованими на реалізацію більш широкої міграційної політики Кремля.
  • Українські сили відновили позиції на південь від Торецька, а російські війська нещодавно просунулися на північ від Харкова та поблизу Куп'янська, Сватового, Авдіївки та Вугледара.
  • Російська криптомобілізаційна кампанія продовжує генерувати зростаючі фінансові витрати для російського уряду.

Теми: ISWвійнаРосія
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