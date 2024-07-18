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У США засудили росіянина, який скуповував для РФ мікроелектроніку військового класу

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 05:31
У США засудили росіянина, який скуповував для РФ мікроелектроніку військового класу
OLED-мікродисплей, фото: OptecNet

Громадянина Росії Максима Марченка засудили у США до трьох років позбавлення волі за його участь у закордонній мережі незаконних закупівель, яка після вторгнення Росії в Україну незаконно закуповувала велику кількість OLED-мікродисплеїв подвійного призначення військового класу для кінцевих користувачів у Росії.

Джерело: Офіс прокурора США

Деталі: У лютому 2024 року Марченко визнав себе винним у відмиванні грошей і контрабанді.

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За інформацією американської прокуратури, Марченко проживав в Гонконзі та керував там кількома підставними компаніями, зокрема Alice Components Co. Ltd. ("Alice Components"), Neway Technologies Limited ("Neway") і RG Solutions Limited (" RG Solutions"). Він  та двоє змовників, які також є громадянами Росії, керували мережею незаконних закупівель у Росії, Гонконгу та інших країнах. 

Ця закупівельна мережа шахрайським шляхом отримала від американських дистриб’юторів велику кількість мікроелектроніки подвійного призначення військового класу, зокрема мікродисплеїв OLED.

Щоб реалізувати цю схему, Марченко та спільники використовували підставні компанії та інші обманні засоби, щоб приховати від урядових установ США та американських дистриб’юторів, що OLED-мікродисплеї призначені для Росії. Технологія, яку росіяни придбали шахрайським шляхом, може застосовуватися у прицілах, окулярах нічного бачення, тепловій оптиці та інших системах зброї.

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Крім терміну позбавлення волі 52-річного Марченка засудили до трьох років колонії під наглядом.

Нагадаємо: 

  • Російська ракета Х-101, яка зруйнувала київську дитячу лікарню "Охматдит", базується на компонентах західного виробництва, стверджують експерти та українські посадовці, що свідчить про успіх Кремля в обході санкцій.
  • Два компоненти були марковані як вироблені швейцарською компанією STMicroelectronics зі штаб-квартирою в Швейцарії, а решта - американськими виробниками мікросхем, включаючи Texas Instruments, Analog Devices та Intel.

Теми: СШАРосіявійна
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