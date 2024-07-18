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В США осудили россиянина, который скупал для РФ микроэлектронику военного класса

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 05:31
В США осудили россиянина, который скупал для РФ микроэлектронику военного класса
OLED-микродисплей, фото: OptecNet

Гражданина России Максима Марченко приговорили в США к трем годам лишения свободы за его участие в зарубежной сети незаконных закупок, которая после вторжения России в Украину незаконно закупала большое количество OLED-микродисплеев двойного назначения военного класса для конечных пользователей в России.

Источник: Офис прокурора США

Детали: В феврале 2024 года Марченко признал себя виновным в отмывании денег и контрабанде.

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По информации американской прокуратуры, Марченко проживал в Гонконге и руководил там несколькими подставными компаниями, в частности Alice Components Co. Ltd. ("Alice Components"), Neway Technologies Limited ("Neway") и RG Solutions Limited ("RG Solutions"). Он и двое заговорщиков, которые также являются гражданами России, руководили сетью незаконных закупок в России, Гонконге и других странах. 

Эта закупочная сеть мошенническим путем получила от американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники двойного назначения военного класса, в частности микродисплеев OLED.

Чтобы реализовать эту схему, Марченко и сообщники использовали подставные компании и другие обманные средства, чтобы скрыть от правительственных учреждений США и американских дистрибьюторов, что OLED-микродисплеи предназначены для России. Технология, которую россияне приобрели мошенническим путем, может применяться в прицелах, очках ночного видения, тепловой оптике и других системах оружия.

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Кроме срока лишения свободы 52-летнего Марченко приговорили к трем годам колонии под надзором.

Напомним: 

  • Российская ракета Х-101, которая разрушила киевскую детскую больницу "Охматдет", базируется на компонентах западного производства, утверждают эксперты и украинские чиновники, что свидетельствует об успехе Кремля в обходе санкций.
  • Два компонента были маркированы как произведенные швейцарской компанией STMicroelectronics со штаб-квартирой в Швейцарии, а остальные - американскими производителями микросхем, включая Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Темы: СШАРосcиявойна
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