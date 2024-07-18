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Венс прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента США

Олена ІвашківЧетвер, 18 липня 2024, 06:48
Венс прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента США
Джей Ді Венс, фото: CNN

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс, який пройшов шлях від критика Дональда Трампа до одного з його найбільших прихильників, офіційно прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента на Національному з'їзді Республіканської партії в середу ввечері в Мілуокі.

Джерело: CNN

Деталі: Венс не згадував у промові Україну, але наголосив, що союзники по всьому світу "розподілять тягар забезпечення миру у всьому світі".

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Пряма мова Венса: "Більше ніяких безкоштовних поїздок для країн, які зраджують щедрість американських платників податків".

Ще деталі: У своїй промові він також сказав, що Трамп "поставить Америку на перше місце" і назвав середу "ніччю надії" після того, як колишній президент пережив замах минулого тижня. 

Венс розповів про своє виховання та критикував політику президента Джо Байдена. Він стверджував, що Байден завдав шкоди таким громадам, як та, де він виріс в Огайо.

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Венс намагався звернутися до білих виборців робітничого класу у штатах, де борються за голоси.

"Але мої співвітчизники-американці, цей момент стосується не мене; він стосується всіх нас і того, за кого ми боремося", - сказав Венс, перш ніж звернутися до виборців у штатах, які Трампу, ймовірно, потрібно буде завоювати, щоб повернутися до Білого дому.

Пряма мова Венса: "Це про робітників автомобільної промисловості в Мічигані, які задаються питанням, чому політики, що не мають відношення до справи, знищують ваші робочі місця.

Це про робітника фабрики у Вісконсині, який робить речі своїми руками і пишається американською майстерністю.

Мова йде про енергетиків з Пенсильванії та Огайо, які не розуміють, чому Джо Байден готовий купувати енергоносії у диктаторів по всьому світу, коли він міг би купувати їх у працьовитих американців тут, у своїй власній країні".

Передісторія:

  • У понеділок Трамп обрав сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса своїм імовірним віцепрезидентом.

Читайте більше про Джей Ді Венса або дивіться нове відео "ЄвроПравди" про нього.

Теми: США
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