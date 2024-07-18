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Вэнс принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента США

Алена ИвашкивЧетверг, 18 июля 2024, 06:48
Вэнс принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента США
Джей Ди Вэнс, фото: CNN

Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который прошел путь от критика Дональда Трампа до одного из его крупнейших сторонников, официально принял номинацию от Республиканской партии на пост вице-президента на Национальном съезде Республиканской партии в среду вечером в Милуоки.

Источник: CNN

Детали: Он не упоминал в речи Украину, но подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире".

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Прямая речь Вэнса: "Больше никаких бесплатных поездок для стран, которые предают щедрость американских налогоплательщиков".

Еще детали: В своей речи Вэнс сказал, что Трамп "поставит Америку на первое место" и назвал среду "ночью надежды" после того, как бывший президент пережил покушение на прошлой неделе. 

Вэнс рассказал о своем воспитании и критиковал политику президента Джо Байдена. Он утверждал, что Байден нанес вред таким общинам, как та, где он вырос в Огайо.

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Вэнс пытался обратиться к белым избирателям рабочего класса в своем призыве к штатам, где борются за голоса.

"Но мои соотечественники-американцы, этот момент касается не меня; он касается всех нас и того, за кого мы боремся", - сказал Вэнс, прежде чем обратиться к избирателям в штатах, которые Трампу, вероятно, нужно будет завоевать, чтобы вернуться в Белый дом.

Прямая речь Вэнса: "Это о рабочих автомобильной промышленности в Мичигане, которые задаются вопросом, почему политики, не имеющие отношения к делу, уничтожают ваши рабочие места.

Это о рабочем фабрики в Висконсине, который делает вещи своими руками и гордится американским мастерством.

Речь идет об энергетиках из Пенсильвании и Огайо, которые не понимают, почему Джо Байден готов покупать энергоносители у диктаторов по всему миру, когда он мог бы покупать их у трудолюбивых американцев здесь, в своей собственной стране".

Напомним:

  • В понедельник Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим вероятным вице-президентом.

Читайте больше о Джей Ди Вэнсе или смотрите новое видео "ЕвроПравды" о нем.

Темы: США
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