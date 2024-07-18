Вэнс принял номинацию от Республиканской партии на должность вице-президента США
Сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс, который прошел путь от критика Дональда Трампа до одного из его крупнейших сторонников, официально принял номинацию от Республиканской партии на пост вице-президента на Национальном съезде Республиканской партии в среду вечером в Милуоки.
Источник: CNN
Детали: Он не упоминал в речи Украину, но подчеркнул, что союзники по всему миру "распределят бремя обеспечения мира во всем мире".
Прямая речь Вэнса: "Больше никаких бесплатных поездок для стран, которые предают щедрость американских налогоплательщиков".
Еще детали: В своей речи Вэнс сказал, что Трамп "поставит Америку на первое место" и назвал среду "ночью надежды" после того, как бывший президент пережил покушение на прошлой неделе.
Вэнс рассказал о своем воспитании и критиковал политику президента Джо Байдена. Он утверждал, что Байден нанес вред таким общинам, как та, где он вырос в Огайо.
Вэнс пытался обратиться к белым избирателям рабочего класса в своем призыве к штатам, где борются за голоса.
"Но мои соотечественники-американцы, этот момент касается не меня; он касается всех нас и того, за кого мы боремся", - сказал Вэнс, прежде чем обратиться к избирателям в штатах, которые Трампу, вероятно, нужно будет завоевать, чтобы вернуться в Белый дом.
Прямая речь Вэнса: "Это о рабочих автомобильной промышленности в Мичигане, которые задаются вопросом, почему политики, не имеющие отношения к делу, уничтожают ваши рабочие места.
Это о рабочем фабрики в Висконсине, который делает вещи своими руками и гордится американским мастерством.
Речь идет об энергетиках из Пенсильвании и Огайо, которые не понимают, почему Джо Байден готов покупать энергоносители у диктаторов по всему миру, когда он мог бы покупать их у трудолюбивых американцев здесь, в своей собственной стране".
Напомним:
- В понедельник Трамп выбрал сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса своим вероятным вице-президентом.
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