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Вороги, нелюди, зазомбовані − українці відповіли, з чим у них асоціюється фраза "прості росіяни" − КМІС

Ірина БалачукЧетвер, 18 липня 2024, 10:57
Вороги, нелюди, зазомбовані − українці відповіли, з чим у них асоціюється фраза прості росіяни − КМІС
ІНФОГРАФІКА КМІС

80% українців заявили, що їм спадають на думку лише негативні слова і фрази, коли вони чують словосполучення "прості мешканці Росії", водночас саме слово "Росія" викликає негативні асоціації у 94% опитаних.  

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 лютого  і 16-22 травня 

Дослівно соціологи: "У 94% випадків висловлювання щодо "Росії" є негативними або критичними і лише в 5% випадків – нейтральні або позитивні (і ще 1% не змогли відповісти). Щодо "простих росіян" ситуація лише трохи краща – у 80% випадків слова та словосполучення є негативними, а в 6% – нейтральними чи позитивними (і ще 14% відповіли, що не мають асоціацій чи не можуть відповісти)".

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Деталі: Соціологи просили респондентів відповісти, які "перші два-три слова" спадають їм на думку, коли вони чують слово "Росія" або словосполучення "прості мешканці Росії".

"Росія" в українців викликає такий асоціаційний ряд: "агресор", "ворог", "ненависть", "окупант", "убивця", "війна", "нецензурні слова", "нелюди", лють".

На словосполучення "прості мешканці Росії" українці можуть відповісти нецензурною лексикою, а також словами "нелюди", "зазомбовані", "неосвічені", "вороги", "тупі" і "звичайні люди". 

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Інфографіка Кміс  

Соціологи підкреслили, що хоча на півдні і сході трохи більше тих, хто дає нейтральні або позитивні або невизначені відповіді, проте і в цьому регіоні 75% слів і висловлювань – негативні або критичні (на заході та в центрі негативних 83%).

 
Інфографіка Кміс

Дослідження проходило 17-23 лютого  і 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 052 респонденти протягом 17-23 лютого і 1 067 респондентів протягом 16-22 травня. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас у кожній вибірці близько 2% – це українців, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% для показників, близьких до 10%, 1,8% для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: соціологіяРосіявійна
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