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Враги, нелюди, зазомбированные − украинцы ответили, с чем у них ассоциируется фраза "простые россияне" − КМИС

Ирина БалачукЧетверг, 18 июля 2024, 10:57
Враги, нелюди, зазомбированные − украинцы ответили, с чем у них ассоциируется фраза простые россияне − КМИС
ИНФОГРАФИКА КМИС

80% украинцев заявили, что им приходят на ум только негативные слова и фразы, когда они слышат словосочетание "простые жители России", в то же время само слово "Россия" вызывает негативные ассоциации у 94% опрошенных. 

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля и 16-22 мая

Дословно социологи: "В 94% случаев высказывания относительно "России" являются негативными или критическими и только в 5% случаев − нейтральные или положительные (и еще 1% затруднились ответить). Относительно "простых россиян" ситуация лишь немного лучше − в 80% случаев слова и словосочетания являются негативными, а в 6% − нейтральными или положительными (и еще 14% ответили, что не имеют ассоциаций или не могут ответить)".

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Детали: Социологи просили респондентов ответить, какие "первые два-три слова" приходят им в голову, когда они слышат слово "Россия" или словосочетание "простые жители России".

"Россия" у украинцев вызывает такой ассоциативный ряд: "агрессор", "враг", "ненависть", "оккупант", "убийца", "война", "нецензурные слова", "нелюди", "ярость".

На словосочетание "простые жители России" украинцы могут ответить нецензурной лексикой, а также словами "нелюди", "зазомбированные", "необразованные", "враги", "тупые" и "обычные люди". 

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ИнфографИка КмИс

Социологи подчеркнули, что, хотя на юге и востоке немного больше тех, кто дает нейтральные или положительные, или неопределенные ответы, однако и в этом регионе 75% слов и высказываний − негативные или критические (на западе и в центре негативных 83%). 

 
ИнфографИка КмИс

Исследование проходило 17-23 февраля и 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 052 респондента в течение 17-23 февраля и 1 067 респондентов в течение 16-22 мая. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом в каждой выборке около 2% это украинцы, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% для показателей, близких к 10%, 1,8% для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: социологияРосcиявойна
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