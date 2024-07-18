Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

WP: Лідери демократів у Конгресі сказали Байдену, що його участь у виборах шкодить партії

Андрій Синявський, Анастасія ПроцЧетвер, 18 липня 2024, 11:32
WP: Лідери демократів у Конгресі сказали Байдену, що його участь у виборах шкодить партії
лідери демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс та у Сенаті Чак Шумер. фото: Getty Images

Видання The Washington Post з посиланням на чотири поінформовані джерела пише, що лідери демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс та у Сенаті Чак Шумер під час приватних зустрічей з президентом Джо Байденом заявили, що його подальша участь у виборах ставить під загрозу здатність Демократичної партії контролювати обидві палати Конгресу в наступному році.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Washington Post

Деталі: За словами джерел, під час зустрічей Джеффріс і Шумер обговорили занепокоєння однопартійців щодо того, що через Байдена вони можуть не отримати більшості на виборах у Конгрес, і це дозволить республіканцям набагато легше ухвалювати свої закони.

Реклама:

Неназваний співрозмовник WP, близький до президента США, заявив WP, що в розмові тет-а-тет прямо сказав йому, що він повинен зняти свою кандидатуру, бо це єдиний спосіб зберегти його спадщину та врятувати країну від ще одного терміну Дональда Трампа.

За словами джерела, Байден відповів, що категорично не згоден з цією думкою і що він є найкращим кандидатом для перемоги над республіканським опонентом.

За словами речника Білого дому Ендрю Бейтса, Байден сказав Шумеру та Джеффрісу під час їхніх приватних зустрічей, що не зійде з президентських перегонів.

ВІДЕО ДНЯ

У Сенаті демократи мають більшість 51-49, але сенатор Джо Манчін, який нещодавно став незалежним, не прагне переобрання, а це означає, що Республіканська партія майже напевно поверне собі його місце, зазначає The Washington Post.

Навіть якщо демократи отримають всі інші місця, за які вестиметься боротьба, результат буде 50 на 50, а отже Сенат контролюватиме та партія, яка отримає Білий дім, оскільки віцепрезидент має право вирішального голосу в цій палаті.

У матеріалі йдеться, що приватні попередження Джеффріса й Шумера є яскравим сигналом від лідерів Демократичної партії та відображають похмурі настрої серед багатьох демократів після виступу Байдена на дебатах з Трампом.

Останніми днями законодавці-демократи та навіть провідні стратеги, які працюють над переобранням Байдена, дедалі більше занепокоєні тим, що президент не має повного уявлення про стан перегонів, вказує видання.

Зокрема, вони стурбовані тим, що він не зустрічався з соціологами своєї кампанії, а натомість значною мірою покладається на поради вузького кола давніх помічників, стверджує The Washington Post.

Напередодні повідомляли, що майже дві третини демократів вважають, що президент США Джо Байден повинен вийти з президентських перегонів і дозволити своїй партії висунути іншого кандидата.

А свіжа закрита соціологія Демпартії засвідчила, що альтернативні кандидати в президенти від демократів мають кращі рейтинги, ніж президент Байден, серед виборців у семи ключових штатах.

Сумніви про доцільність балотування Байдена на другий термін почали наростати після його теледебатів із Дональдом Трампом на CNN.

Байден допустив можливе зняття з президентських виборів хіба що за станом здоров’я.

Теми: СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності

Енергетики скасували 24 липня відключення світла в денні години майже по всій країні

фотоУ Москві підірвали авто з топвійськовим, йому відірвало ноги

фото, відео Горіла конюшня, пошкоджені промислова будівля і 5 авто – наслідки російського удару по Харкову

Міністр оборони Польщі: Україна не вступить до ЄС без вирішення "Волинського питання"

Помста за дружбу з росіянами. "Динамо" розгромило сербський "Партизан" у кваліфікації Ліги Чемпіонів

Усі новини...
США
США відреагували на рішення Китаю припинити консультації щодо контролю за озброєнням
Пелосі приватно сказала Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не переможе − ЗМІ
Венс прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента США
Останні новини
11:09
Бубка та Снуп Догг пронесуть олімпійський вогонь перед церемонією відкриття Ігор-2024
11:06
Стефанчук каже, що Рада не йде на канікули: Нардепи займуться іншими видами діяльності
11:02
Сирський оцінив втрати росіян у війні, як три до одного
10:59
Сирський: Українські дрони поцілили в близько 200 об'єктів критичної інфраструктури у РФ
10:58
З ремонту вивели ще один атомний блок: світла стане більше
10:56
Сирський: Україна має план повернення Криму, і це реалістично
10:55
Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передачу грошей із фонду Байдена
10:36
Аварія на синій гілці метро Києва сталася через неналежну експлуатацію - прокуратура
10:28
колонкаЯк Ротаню не повторити помилок Реброва: що треба знати про суперників олімпійської збірної України
10:01
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту
Усі новини...
Реклама:
Реклама: