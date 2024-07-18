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WP: Лидеры демократов в Конгрессе сказали Байдену, что его участие в выборах вредит партии

Андрей Синявский, Анастасия ПроцЧетверг, 18 июля 2024, 11:32
WP: Лидеры демократов в Конгрессе сказали Байдену, что его участие в выборах вредит партии
лидеры демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и в Сенате Чак Шумер. фото: Getty Images

Издание The Washington Post со ссылкой на четыре информированных источника пишет, что лидеры демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис и в Сенате Чак Шумер во время частных встреч с президентом Джо Байденом заявили, что его дальнейшее участие в выборах ставит под угрозу способность Демократической партии контролировать обе палаты Конгресса в следующем году.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: По словам источников, во время встреч Джеффрис и Шумер обсудили беспокойство однопартийцев о том, что из-за Байдена они могут не получить большинства на выборах в Конгресс, и это позволит республиканцам гораздо легче принимать свои законы.

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Неназванный собеседник WP, близкий к президенту США, заявил WP, что в разговоре тет-а-тет прямо сказал ему, что он должен снять свою кандидатуру, потому что это единственный способ сохранить его наследие и спасти страну от еще одного срока Дональда Трампа.

По словам источника, Байден ответил, что категорически не согласен с этим мнением и что он является лучшим кандидатом для победы над республиканским оппонентом.

По словам представителя Белого дома Эндрю Бейтса, Байден сказал Шумеру и Джеффрису во время их частных встреч, что не сойдет с президентской гонки.

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В Сенате демократы имеют большинство 51-49, но сенатор Джо Манчин, который недавно стал независимым, не стремится к переизбранию, а это означает, что Республиканская партия почти наверняка вернет себе его место, отмечает The Washington Post.

Даже если демократы получат все остальные места, за которые будет вестись борьба, результат будет 50 на 50, а значит Сенат будет контролировать та партия, которая получит Белый дом, поскольку вице-президент имеет право решающего голоса в этой палате.

В материале говорится, что частные предупреждения Джеффриса и Шумера являются ярким сигналом от лидеров Демократической партии и отражают мрачные настроения среди многих демократов после выступления Байдена на дебатах с Трампом.

В последние дни законодатели-демократы и даже ведущие стратеги, которые работают над переизбранием Байдена, все больше обеспокоены тем, что президент не имеет полного представления о состоянии гонки, указывает издание.

В частности, они обеспокоены тем, что он не встречался с социологами своей кампании, а вместо этого в значительной степени полагается на советы узкого круга давних помощников, утверждает The Washington Post.

Накануне сообщалось, что почти две трети демократов считают, что президент США Джо Байден должен выйти из президентской гонки и позволить своей партии выдвинуть другого кандидата.

А свежая закрытая социология Демпартии показала, что альтернативные кандидаты в президенты от демократов имеют лучшие рейтинги, чем президент Байден, среди избирателей в семи ключевых штатах.

Сомнения о целесообразности баллотирования Байдена на второй срок начали нарастать после его теледебатов с Дональдом Трампом на CNN.

Байден допустил возможное снятие с президентских выборов разве что по состоянию здоровья.

Темы: СШАБайден
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