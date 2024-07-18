Урсула фон дер Ляєн рознесла "місію умиротворення" від Орбана

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка претендує на переобрання на цю посаду, розкритикувала візит угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви, назвавши його "місією умиротворення".

Джерело: Урсула фон дер Ляєн в промові в Європейському парламенті 18 липня, кореспондент "Європейської правди"

Деталі: Фон дер Ляєн нагадала, що Росія продовжує наступати в Україні, роблячи ставку на війну на виснаження і відмову Заходу від протистояння Кремлю.

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"І дехто в Європі цьому підіграє. Два тижні тому прем’єр-міністр країни Європейського Союзу поїхав до Москви. Ця так звана "мирна місія" була не чим іншим, як "місією умиротворення". Це була відверта "місія умиротворення", – підкреслила вона.

Голова Єврокомісії додала, що лише через два дні після візиту Орбана у Москву Росія обстріляла Київ, зокрема влучивши в дитячу лікарню "Охматдит" та пологовий будинок.

"Цей удар не був помилкою. Це був сигнал. Сигнал Кремля, від якого застигає в жилах кров, до всіх нас", – вважає фон дер Ляєн.

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"Наша відповідь має бути не менш чіткою. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та український народ. Справедливий і сталий мир для вільної та незалежної країни. І Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно! Ось наш сигнал!" – підсумувала вона під оплески в Європарламенті.

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