75% українців хочуть мати закриті кордони з Росією − КМІС

Три чверті українців хочуть мати закриті кордони з країною-агресоркою Росією, водночас 12% обрали би дружні відносини з окупантом.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 17-23 лютого і 16-22 травня

Дослівно соціологи: "Одразу після широкомасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією. До травня 2024 року показник лишається практично незмінним і фактично лише трохи знизився, але все одно становить 75%. Лише 12% зараз хотіли б, щоб країни були дружніми, і лише 0.3% хотіли би об’єднання країн в одну".

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Інфографіка КМІС

Деталі: Зазначається, що станом на зараз у всіх регіонах України переважна більшість населення хоче мати з Росією закриті кордони, візи та митниці. Зокрема, серед жителів сходу таких 67%, а серед мешканців півдня – 69%.

Інфографіка КМІС

Також серед тих, хто вдома спілкується переважно або лише російською мовою, 71% вважають, що з Росією потрібно мати закриті кордони, візи та митниці.

Інфографіка КМІС

Дослідження проходило 17-23 лютого і 16-22 травня. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 1 052 респонденти протягом 17-23 лютого і 1 067 респондентів протягом 16-22 травня. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

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До вибірки не включали жителів територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас у кожній вибірці близько 2% – це українців, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% − для показників, близьких до 10%, 1,8% − для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення, але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.