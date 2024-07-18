75% украинцев хотят иметь закрытые границы с Россией − КМИС

Три четверти украинцев хотели бы иметь закрытые границы со страной-агрессором Россией, в то же 12% предпочли бы дружеские отношения с оккупантом.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля и 16-22 мая

Дословно социологи: "Сразу после широкомасштабного вторжения до 79% выросла доля тех, кто хочет иметь закрытые границы, визы и таможню с Россией. До мая 2024 года показатель остается практически неизменным и фактически лишь немного снизился, но все равно составляет 75%. Только 12% сейчас хотели бы, чтобы страны были дружественными, и только 0.3% хотели бы объединения стран в одну".

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Детали: Отмечается, что по состоянию на сейчас во всех регионах Украины подавляющее большинство населения хочет иметь с Россией закрытые границы, визы и таможни. В частности, среди жителей востока таких 67%, а среди жителей юга − 69%.

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Также среди тех, кто дома общается преимущественно или только на русском языке, 71% считают, что с Россией нужно иметь закрытые границы, визы и таможни.

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Исследование проходило 17-23 февраля и 16-22 мая. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 052 респондента в течение 17-23 февраля и 1 067 респондентов в течение 16-22 мая. Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, которая контролировалась правительством Украины.

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В выборку не включали жителей территорий, которые временно не контролируются властями Украины (при этом в каждой выборке около 2% − это украинцы, которые переехали с оккупированных территорий), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% − для показателей, близких к 10%, 1,8% − для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение, но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.