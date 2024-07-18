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Найближчими днями в Україні спека трохи спаде, в ніч на суботу пройдуть дощі

Анастасія ПроцЧетвер, 18 липня 2024, 12:17
Найближчими днями в Україні спека трохи спаде, в ніч на суботу пройдуть дощі
Ілюстративне фото: Getty Images

19 липня на Закарпатті, в Карпатах очікується короткочасний дощ із грозою, у низці областей дещо спаде. У ніч на суботу пройдуть дощі з грозами. 

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У п’ятницю короткочасний дощ із грозою очікуються в Карпатах. Температура в західних, північних і Вінницькій областях уночі 16-21°, вдень 25-30°, у Карпатах 18-23°. На решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму сильна спека 35-38°.

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У Києві в п’ятницю буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 20°, вдень 27-29°.

20 липня вночі очікується короткочасний дощ із грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура в західних і північних областях уночі 14-19°, вдень 24-29°, у центральних областях вночі 17-22°, вдень 27-32°, на решті території вночі 20-25°, вдень 29-34°, місцями сильна спека 35-37°.

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Теми: погода
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