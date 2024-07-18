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В ближайшие дни в Украине жара немного спадет, в ночь на субботу пройдут дожди

Анастасия ПроцЧетверг, 18 июля 2024, 12:17
В ближайшие дни в Украине жара немного спадет, в ночь на субботу пройдут дожди
Иллюстративное фото: Getty Images

19 июля на Закарпатье, в Карпатах ожидается кратковременный дождь с грозой, в ряде областей несколько спадет. В ночь на субботу пройдут дожди с грозами.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В пятницу кратковременный дождь с грозой ожидаются в Карпатах. Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 16-21°, днем 25-30°, в Карпатах 18-23°. На остальной территории ночью 20-25°, днем 29-34°, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сильная жара 35-38°.

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В Киеве в пятницу будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 20°, днем 27-29°.

20 июля ночью ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 14-19°, днем 24-29°, в центральных областях ночью 17-22°, днем 27-32°, на остальной территории ночью 20-25°, днем 29-34°, местами сильная жара 35-37°.

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В столице будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

Темы: погода
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