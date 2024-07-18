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Прикордонники плнанують створити підрозділи РУБАК у кожній бойовій бригаді

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 липня 2024, 13:18
Прикордонники плнанують створити підрозділи РУБАК у кожній бойовій бригаді
фото ДПСУ

У кожній бойовій бригаді прикордонників планують створити підрозділ розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів.

Джерело: речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, очільник ДПСУ Сергій Дейнеко, якого цитує пресслужба відомства

Пряма мова Демченка: "Ми і зараз використовуємо різні типи безпілотних літальних апаратів, як розвідувального, так і ударного характеру, вони знаходяться у кожному з підрозділів, чи бойових бригад.

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Створення комендатури швидкого реагування РУБАК це посилення в першу чергу бойових підрозділів, які виконують завдання як на лінії фронту, так і на обороні кордону з країною-агресором… і в плані розвідки і завдання уражень ворогу".

Деталі: За словами Демченка така комендатура вже формується і найближчим часом почне виконувати завдання у складі бригади ДПСУ "Помста", яка виконує завдання на різних напрямках - Куп’янському, Бахмутському та Сіверському.

В подальшому такі підрозділи почнуть формуватися в інших бойових бригадах, таких як "Сталевий кордон", "Гарт", а також швидше за все це пошириться на прикордонні загони, які обороняють кордон з країною-агресором.

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Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко під час перебування в підрозділі бригади "Помста" на Бахмутському напрямку також зазначив, що передовий досвід РУБАК "Помсти" буде передаватися в інші бойові бригади ДПСУ України та в кожній такій бригаді буде створюватися такий підрозділ.

Очільник відомства запевнив, що для новоствореної ПКШР РУБАК буде забезпечена вся необхідна допомога від вищих органів управління.

Пряма мова Дейнека: "Розраховуємо на швидкі результати і на те, що щодня "хороших" росіян буде більше".

Теми: Прикордонна служба
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