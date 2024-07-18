Пограничники планируют создать подразделения РУБАК в каждой боевой бригаде

В каждой боевой бригаде пограничников планируют создать подразделение разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов.

Источник: спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире национального телемарафона, глава ГПСУ Сергей Дейнеко, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь Демченко: "Мы и сейчас используем различные типы беспилотных летательных аппаратов, как разведывательного, так и ударного характера, они находятся в каждом из подразделений, или боевых бригад.

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Создание комендатуры быстрого реагирования РУБАК это усиление в первую очередь боевых подразделений, выполняющих задачи как на линии фронта, так и на обороне границы со страной-агрессором... и в плане разведки, и нанесения поражений врагу".

Детали: По словам Демченко, такая комендатура уже формируется и в ближайшее время начнет выполнять задачи в составе бригады ГПСУ "Помста", которая выполняет задачи на разных направлениях - Купянском, Бахмутском и Северском.

В дальнейшем такие подразделения начнут формироваться в других боевых бригадах, таких как "Стальной кордон", "Гарт", а также скорее всего это распространится на пограничные отряды, которые обороняют границу со страной-агрессором.

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Председатель Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко во время пребывания в подразделении бригады "Помста" на Бахмутском направлении также отметил, что передовой опыт РУБАК будет передаваться в другие боевые бригады ГПСУ Украины и в каждой такой бригаде будет создаваться такое подразделение.

Глава ведомства заверил, что для новосозданной ПКШР РУБАК будет обеспечена вся необходимая помощь от высших органов управления.

Прямая речь Дейнеко: "Рассчитываем на быстрые результаты и на то, что ежедневно "хороших" россиян будет больше".