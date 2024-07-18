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В Україні арештували майно на понад 1 млрд грн довіреної особи Януковича

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 липня 2024, 13:27
В Україні арештували майно на понад 1 млрд грн довіреної особи Януковича
Микола Янковський

В Україні арештували майно колишнього народного депутата, якого підозрюють у фінансуванні окупаційних угруповань РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Мова йде про банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також 7 авто преміум класу, серед яких Maybach.

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Фігурант був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів. За даними джерела УП, йдеться про Миколу Янковського.

 
 
 
 

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора йому та трьом його спільникам повідомлено про підозру у фінансуванні та матеріальному забезпеченні діяльності терористичної організації "ДНР".

За даними слідства, екснардеп від "Партії регіонів" разом із спільниками розробили злочинний план. Він полягав у створенні за законодавством так званої "ДНР" юридичної особи у тимчасово окупованому місті Горлівка, а також у відновленні виробництва та постачанні медпрепаратів до закладів "міністерства охорони здоров’я ДНР".

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У 2015 році підозрювані знайшли зв’язки у політичному колі "ДНР" та відновили господарську діяльність підприємства з виробництва ліків на окупованій території. Вони забезпечують аптеки псевдореспубліки медикаментами та постачають знеболювальні для аптечок і військових шпиталів країни-агресора під час повномасштабного вторгнення.

Сплачуючи визначені "податки" до бюджету "ДНР" через "центральний республіканський банк", підозрювані здійснюють фінансування терористичної організації.

Екснардеп виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення, двоє з його спільників перебувають на тимчасово окупованій частині Донеччини та продовжують управляти нелегальним бізнесом.

 

Теми: Янукович
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