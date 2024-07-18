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В Украине арестовали имущество на более 1 млрд грн доверенного лица Януковича

Валентина РоманенкоЧетверг, 18 июля 2024, 13:27
В Украине арестовали имущество на более 1 млрд грн доверенного лица Януковича
Николай Янковский

В Украине арестовали имущество бывшего народного депутата, которого подозревают в финансировании оккупационных группировок РФ.

Источник: Офис генпрокурора, СБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Общая сумма заблокированных активов составляет более 1 млрд грн. Речь идет о банковских счетах и 4 квартирах в Киеве, доме и земле вблизи столицы, а также 7 авто премиум класса, среди которых Maybach.

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Фигурант был доверенным лицом президента-беглеца Виктора Януковича и входил в запрещенную Партию регионов. По данным источника УП, речь идет о Николае Янковском.

 
 
 
 

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора ему и трем его сообщникам сообщено о подозрении в финансировании и материальном обеспечении деятельности террористической организации "ДНР".

По данным следствия, экс-нардеп от "Партии регионов" вместе с сообщниками разработали преступный план. Он заключался в создании по законодательству так называемой "ДНР" юридического лица во временно оккупированном городе Горловка, а также в восстановлении производства и поставке медпрепаратов в учреждения "министерства здравоохранения ДНР".

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В 2015 году подозреваемые нашли связи в политическом кругу "ДНР" и возобновили хозяйственную деятельность предприятия по производству лекарств на оккупированной территории. Они обеспечивают аптеки псевдореспублики медикаментами и поставляют обезболивающие для аптечек и военных госпиталей страны-агрессора во время полномасштабного вторжения.

Платя определенные "налоги" в бюджет "ДНР" через "центральный республиканский банк", подозреваемые осуществляют финансирование террористической организации.

Экс-нардеп выехал за границу еще до начала полномасштабного вторжения РФ, двое из его сообщников находятся на временно оккупированной части Донецкой области и продолжают управлять нелегальным бизнесом.

 

Темы: Янукович
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